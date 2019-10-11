حمدى عبد العزيز - إلى أرامل وأبناء واحفاد شهداء اكتوبر 1973

2019/10/11 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز إلى ارامل وبنات وأبناء وأشقاء وشقيقات وحفيدات وأحفاد شهداء معركة أكتوبر المجيدة ..لكم أن تفخروابأعز الدماءوبأطهر الأرواح ..هم بذلوها كذروة للعطاء الوطنى ..وحققوا إنتصارا عسكريا أذهل العدو وأبهر الصديق وتوقف أمامه العالم بالإعجاب والإحترام ..لكنهم أبرياء من من أولئك الذين لم يترجموا هذا النصر العسكرى غلى إنتصار وطنى عظيم تعبر به مصر إلى آفاق نهضة عظيمة ، وتحرر وط......

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