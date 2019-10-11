محمد أبو قمر - السؤال الكبير

2019/10/11 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر جائزة نوبل لرئيس الوزراء الإثيوبي إما أن تكون حافزا لوقف تهديد مصر بالعطش ، وإما أن تكون عاملا مساعدا ومؤيدا له في سبيل الاستمرار في التعنت وتنفيذ أكبر مشروع ضد السلام وضد مباديء القانون الدولي وضد كل القيم الإنسانية .الأيام القادمة ستثبت بالتأكيد ما إذا كانت هذه الجائزة للسلام أم للخراب ، خصوصا أن هذه الجائزة قد تعرضت لسؤال كبير فيما قبل : هل مجرد إسقاط رئيس مثل علي عبدالله صالح كان يستوجب من......

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