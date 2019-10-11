2019/10/11 | 23:27

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عاجل | مسؤول أميركي: وقوع انفجار قرب موقع لقواتنا في مدينة عين العرب “كوباني” السورية

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