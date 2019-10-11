مسؤول أمريكي: انفجار بالقرب من موقع للقوات الأمريكية في سوريا

2019/10/11 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مسؤول أمريكي عن وقوع انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية المتواجدة بالقرب من مدينة عين العرب (كوباني) في سوريا.

وأشار المسؤول إلى أنه لا توجد أنباء عن وقوع إصابات أو ضحايا حتى الآن، وأن مصدر الانفجار لا يزال مجهولا.

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