7 جواهر في برشلونة تشكل أساس مرحلة ما بعد ليونيل ميسي

2019/10/11 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} بدأ نادي برشلونة الإسباني عملية تشبيب فريقه وتجديده والاستعداد لمرحلة ما بعد نجمه الأسطوري ليونيل ميسي الذي وصل لعامه {32}.

وبدأت خطة برشلونة لمرحلة ما بعد ميسي تظهر نتائجها هذا الموسم، حيث أعطى إرنيستو فالفيردي الفرصة لعديد مواهب “لاماسيا” التي يتوقع أن ينجح أحدها مستقبلاً في خلافة النجم الأرجنتيني في خط الهجوم وكان أبرزها حتى الآن أنسو فاتي (16 عاماً)، وكارليس بيريز (21 عاماً).ولدى برشلونة أيضًا العديد من المواهب الشابة يمكن أن تعطي الإضافة للنادي الكتالوني في جميع الخطوط على المدى المتوسط والطويل، نلقى عليها نظرة في هذا التقرير.أنسو فاتي (17 عاماً)، مهاجماستفاد اللاعب الذي ولد في عام 2002 من إصابات ميسي وسواريز وعثمان ديمبيلي ليعزز مكانته في الفريق الأول لبرشلونة.



وأصبح فاتي الذي حصل على الجنسية الإسبانية مؤخراً أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل هدفاً ويصنع آخر في نفس المباراة وذلك في الانتصار على فالنسيا (5ـ2) الشهر الماضي.



الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أنه احتاج إلى سبع دقائق فقط للقيام بذلك.وسجل فاتي هدفين في خمس مباريات بالدوري الأسباني ، كما ظهر في دوري أبطال أوروبا ولعب نصف ساعة ضد بوروسيا دورتموند.بيدري (16 عاماً) ، لاعب وسط مهاجم.لن ينضم بيدري جونزاليس لوبيز رسمياً إلى برشلونة حتى يوليو من هذا العام، بعدما وقع معه النادي من لاس بالماس في وقت سابق مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني.وسجل لاعب خط الوسط المهاجم ثلاث مرات في تسع مباريات في الدرجة الثانية في إسبانيا ، وأعطى تمريرة حاسمة.ريكي بويج (20 عاماً) لاعب وسط.خريج أكاديمية “لا ماسيا” الذي يقدم مستويات مميزة مع فريق برشلونة “ب” في الدرجة الثالثة وتعقد عليه آمال كبيرة في المستقبل.سجل لاعب خط الوسط هدفين وأعطى تمريرة حاسمة في ست مباريات وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في العام في أغسطس.قدم بويج أداءً بارزاً في مباراة ودية للفريق الأول أمام آرسنال في نفس الشهر.جان كلير توديبو، (19 عامًا )، قلب دفاعمع إيقاف كليمنت لونجليه من اللعب ضد إشبيلية بعد الحصول على بطاقة حمراء ضد خيتافي وغياب صامويل أومتييتي بسبب الإصابة، شارك توديبو البالغ من العمر (19 عامًا) إلى جانب جيرارد بيكيه في خط الدفاع.كان المدافع الذي وقع من تولوز قد لعب ثلاث مباريات في الدوري مع برشلونة قبل الفوز على إشبيلية (4ـ0).كان هذا هو الظهور الرسمي لأول للفرنسي في “كامب نو” ، وسيكون لديه فرصة أخرى ضد إيبار بعد التوقف الدولي بسبب الإصابات والإيقافات.رونالد أروجو ، ( 20 سنة) ، قلب دفاعلرجل الذي دخل بديلاً لتوديبو في الدقيقة 70 ضد إشبيلية وتم طرده.انضم الأوروجواياني إلى برشلونة العام الماضي وكان لعبه ضد النادي الأندلسي هو ظهوره الأول بقميص الفريق الأول لبرشلونة.



ويملك اللاعب شرط جزائي في عقده بقيمة 90 مليون يورو سيتضاعف في حال تأكيد مكانته في الفريق الأول.كارليس بيريز (21 سنة)، جناحنضم الجناح الكتالوني إلى صفوف شباب برشلونة في عام 2012 من إسبانيول، وغالبًا ما تتم مقارنته بالنجم الهولندي السابق آرين روبن.وأثار كارليس بيريز الإعجاب في ظهوره مع الفريق الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ سجل مرة واحدة وأعطى تمريرتين حاسمتين في ست مباريات.سجل تسعة أهداف في 26 مباراة في الموسم الماضي مع الفريق الثاني لبرشلونة.



لديه أيضاً شرط جزائي بقيمة 90م جنيه استرليني.أليكس كويادو (20 عامًا) لاعب وسط هجومي / جناحسجل كويادو هدفين في ست مباريات مع برشلونة “ب” هذا الموسم.



ويتم مقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



حصل على فرصته في الفريق الأول بعد طرد عثمان ديمبيلي في الخسارة (2ـ0) أمام سيلتا فيجو في أواخر الموسم الماضي، وسيأمل في مزيد من الفرص في هذا الموسم.انتهى

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