فلاح حسن: حل أزمة الطلبة بسيط جداً

2019/10/11 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى رئيس الهيئة الادارية لنادي الزوراء فلاح حسن، بان حل ازمة فريق الطلبة بسيط جداً.

وقال حسن لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان" الاندية ليس طرفا في المشاكل الحالية وحل ازمة الطلبة بسيط جداً، حالياً نجتمع مع رؤساء الاندية الثلاث ونصل الى صيغة وحلول ولا نريد التناحر مع المؤسسة الرياضية".وأضاف" نعتقد ان حل ازمة الطلبة يكون بكتاب من ادارة النادي الى الاتحاد العراقي تلتزم بانها ستفي بكل التزامتها مع اللاعبين وحل المشكلة".وطالب حسن بأن" يكون الاتحاد بعيدا عن الانتقام واتخاذ مواقف شخصية إزاء نادي الطلبة.وبين" يجب ألا يحمل الاتحاد الطلبة مسؤولية موقف شخصي لرئيس الهيئة الإدارية له الذي اتجه نحو محكمة {كاس} وتقديم شكوى ضد الاتحاد كون القضية هنا مختلفة".وزاد حسن "الزوراء يدعو الاتحاد للترفع عن الانزلاق بهذا المنحدر والتعامل مع الأندية بكل حيادية، نادي الطلبة كبير وأنهى مسألة الديون وعلى الاتحاد أن يتعاون في حلها بشكل يحفظ تاريخه وإنجازاته".وأشار الى انه "في حالة تمسك اتحاد الكرة بقرار إبعاد الطلبة عن الدوري الممتاز بهذه الطريقة سيكون لنا موقف كأندية لها كيان ووجود في خارطة الكرة العراقية، وسندعو الأندية الأخرى لمؤتمر صحفي بعد أن تنتهي مباراتي المنتخب الوطني أمام هونج كونج وكمبوديا وسيكون لكل حادث حديث".انتهى

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