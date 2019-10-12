انجلترا تتلقى الخسارة الاولى لها في تصفيات يورو ٢٠٢٠

2019/10/12 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تلقى المنتخب الإنجليزي خسارته الاولى في تصفيات كأس أوروبا 2020، بسقوطه أمام مضيفه التشيكي 1-2 ، مساء الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

أفتتح نجم توتنهام هاري كين التسجيل لمنتخب الاسود الثلاثة عند الدقيقة الخامسة ، وبعدها بأربع دقائق استطاع اصحاب الارض من تسجيل هدف التعادل بواسطة جاكوب برابيتش ، وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة ٨٥ التي شهدت تسجيل هدف الفوز للتشيك عبر لاعبها زدينيك أوندراسيك.

وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام تشيكيا ب 12 نقطة لكل منهما ، علما بأن منتخب التشيك لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.

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