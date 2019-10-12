2019/10/12 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، عن ضبطها اجهزة ومعدات غير مرخصة وتعمل خارج الضوابط في محافظات النجف والديوانية وكربلاء وبابل.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "في مساعيها لتأمين بيئة اتصالاتية آمنة انطلقت الكوادر الهندسية والاعلامية والفنية لهيئة الاعلام والاتصالات في الفرات الاوسط للمساهمة بتأمين الزيارة الاربعينية التي يتوافد لاحياءها ملايين الزائرين من مختلف الجنسيات، مما يتطلب تكثيف الجهود من قبل كوادر الهيئة".

واضافت "وقد توزعت كوادر مكتب الفرات الاوسط للقيام بمسح شامل لضمان جودة الاتصالات في محافظات (كربلاء، بابل، النجف، الديوانية) وكافة الاقضية والنواحي المرتبطة بها، وفي هذا الاطار ضبطت كوادر الهيئة عددا من الاجهزة والمعدات غير مرخصة والتي تعمل خارج الضوابط وسلمت الى الاجهزة المختصة".

وبينت "من الجدير بالذكر ان الهيئة سبق وحذرت من التعاطي بالاجهزة والمعدات الغير مرخصة كونها تشكل خرقا على الضوابط والشروط القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام والاتصالات تضبط أجهزة غير مرخصة في أربع محافظات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام والاتصالات تضبط أجهزة غير مرخصة في أربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).