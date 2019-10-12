سعادة النَّواب داخل الحزن العميق

2019/10/12 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

من غير اللائق ان نسأل المجنون، لماذا اصبت بالجنون؟، لانه اطلق العنان للمخيلة، وجعلها تهيم في عوالم الخيال بلا حدود .



ومن غير الصحيح ان نسأل المحزون، لماذا انت حزين؟، لكونه يدرك دون سواه، اسباب الاشجان والعذابات والمواجع، التي جعلته سعيدا بحزنه العميق.



النواب اراد ان يكون صورة حقيقية لنفسه، ولم يكن انعكاسا لاحد من الناس، وهو واحد من القلائل الذين لا يرغبون، بان يصيروا نسخة مشوهة لشاعر، او صدى مبحوحا لفكرة او لقائد .( مو حزن لكن حزين / مثل ما تنكطع جوه المطر شدة

ياسمين ).

صندوق العرس

هنا الحزن بمثابة صومعة الكاهن، او دير الراهب المتوحد مع العبادة، مكان للتأمل والاحساس والحب والانثيال، والموهوب فرح بما يمنح الاخرين من العطاء، متباهيا بما يمتلك من الهموم الانسانية العظيمة .

( انه كتلك مو حزن لكن حزين / مثل صندوك العرس / ينباع خردة عشك / من تمضي السنين).

أنغام

من الممكن ان تتم المبادلة، في الملابس والاملاك والاشياء الثمينة، الا السعادة والتعاسة لا يمكن فيهما المتاجرة .



ولا ننسى ان في داخل الافراح حزنا كبيرا، وفي معبد الجراح افراح مخلدة في اعماق القلوب، واليد التي صنعت انغاما من الخشب اليابس، هي غير اليد التي كسرت اغصان الشجر .( انه كتلك مو حزن / لا مو حزن لكن حزين / مثل بلبل كعد متأخر / لكه البستان كلهه بلايه تين).

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