بالصور.. ضبط أجهزة تراسل تخرق النداءات العسكرية في كربلاء

2019/10/12 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت الفرق الفنية والهندسية التابعة لهيئة الاعلام والاتصالات وضمن نشاطاتها اليومية في محافظة كربلاء من مصادرة اجهزة تراسل بيني تؤثر على النداءات العسكرية القريبة.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الجهد الذي تم بالتعاون مع جهازي الأمن الوطني والمخابرات وقيادة شرطة محافظة كربلاء والأجهزة الساندة الأخرى، اثمر في الكشف عن استخدام بعض المواكب الحسينية والمراكز التجارية لاجهزة التراسل البينية التي تتداخل وتؤثر بشكل كبير على النداءات العسكرية القريبة".واضافت" حيث اجرت اللجنة المشتركة فحصا ميدانيا أمام مستخدمي الأجهزة من اصحاب المواكب لبيان مدى تأثيراتها السلبية على النداءات القريبة لانها تحوي على تقنيات يمكن ان تتغير من خلالها القناة الترددية في الجهاز مع نفس القنوات والترددات التي تستخدمها القطعات العسكرية ومؤسسات الدولة الأخرى".واكدت الهيأة ان" هناك ترددات واجهزة خاصة للتراسل البيني المدني لاتؤثر ولا تتداخل مع النداءات العسكرية ويمكن استحصال موافقات اصولية بذلك من هيئة الاعلام والاتصالات".وكانت الهيئة قد حذرت من استخدام الأجهزة غير المرخصة وتداولها لتأثيراتها على الطيف الترددي إذا ما استخدمت بشكل مغلوط من عامة الناس، مشيرة إلى فرض عقوبات قانونية بحق مستخدميها دون ترخيص.انتهى

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