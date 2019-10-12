سعد مالح يصارع الموت.. وأقاربه للفرات: عتبنا على اتحاد الكرة

2019/10/12 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يصارع عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، سعد مالح، الموت بعد انتشار المرض في جسده وعجز الأطباء عن علاجه.

وذكر اقاربه لبرنامج {كوررة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان" أعضاء الاتحاد بعضهم زاروا سعد مالح مرة واحدة ولم يأتوا بعد ذلك".وأضافوا ان" سعد مالح يحتاج الى دعم معنوي من قبل أعضاء الاتحاد"، مشيرا الى" مرور سعد مالح بأزمة صحية وخلال شهرين انتشر المرض في جسده بسرعة كبيرة".وتابعوا" امس عدنا به من الهند بعد ان يأسوا من شفائه وحاليا هو يرقد في احدى المستشفيات ببغداد تحت العناية المشددة، وعتبنا على وزارة الشباب والرياضة ووسائل الاعلام التي لم تزره او تقدم أي دعم باستثناء قناة الفرات".وكان عضو المكتب الإعلامي لاتحاد عدي صبار قد كشف في تصريح صحفي ان، سعد مالح يمر بأزمة صحية، وهناك دعوات من عائلته بالرجوع إلى بغداد، بعد استحالة السيطرة على المرض، مشيراً إلى ان مالح يعاني من مرض السرطان الذي انتشر في جميع أعضاء جسمه.يذكر ان مالح، أجري له عملية جراحية خلال الفترة الماضية في العاصمة اللبنانية بيروت.انتهى

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