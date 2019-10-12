العمليات المشتركة تعلن تفاصيل لجنة التحقيق في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات

2019/10/12 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة العمليات المشتركة اليوم الجمعة، بياناً أعلنت فيه تفاصيل لجنة التحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات.

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