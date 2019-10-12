العمليات المشتركة تعلن تشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث التظاهرات

2019/10/12 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة عليا بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق بالحوادث التي حصلت خلال التظاهرات، على ان تكمل عملها خلال 7 ايام.

وقالت خلية الاعلام الامني، نقلا عن القيادة المشتركة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "بتوجيه وإشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء ( العدل ، الصحة ، الداخلية ، الدفاع ) ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن ( مجلس القضاء الاعلى ، مجلس النواب ، مفوضية حقوق الانسان ،الأجهزة الامنية والاستخبارية)".

واضافت "للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال (7)ايام".

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