2019/10/12 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

فاز المنتخب البرتغالي على نظيره اللوكسمبرجي ، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب خوسيه الفالادي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.

افتتح برناردو سيلفا أهداف المباراة بالدقيقة 16، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بالدقيقة 65، واختتم جونزالو جويديس النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 89.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الثاني من 5 مباريات، خلف المتصدر أوكرانيا ب 16 نقطة من 6 مباريات، بينما تجمد رصيد منتخب لوكسمبرج عند 4 نقاط بالمركز الرابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقيادة رونالدو.. البرتغال تفوز على لوكسمبرج بثلاثية نظيفة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقيادة رونالدو.. البرتغال تفوز على لوكسمبرج بثلاثية نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).