العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن تشكيل لجنة تحقيقية باحداث التظاهرات

2019/10/12 | 00:43

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بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، بياناً بشأن تشكيلة لجنة تحقيقية باحداث التظاهرات.

وذكرت القيادة في بيان نقلته خلية الاعلام الامني، وتابعته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه وأشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء ( العدل ، الصحة ، الداخلية ، الدفاع ) ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن (مجلس القضاء الاعلى ، مجلس النواب ، مفوضية حقوق الانسان ، الأجهزة الامنية والاستخبارية)، للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث".

واضافت، أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال (7)ايام".

بغداد اليوم _ بغداد

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بغداد اليوم _ بغداد

شكل مجلس الأمن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، لجنة للتحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة ببغداد ومدن أخرى وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف من المتظاهرين إضافة إلى عناصر وضباط أمن.

بغداد اليوم _ متابعة

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن قواته تتواجد "بعيداً عن الحدود الإيرانية لقطع الطريق على العدو".

وأكد اللواء سلامي في كلمة ألقاها بمحافظة أردبيل (شمال غرب)، اليوم الجمعة، ع

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