دفن الإمام العباس {ع} في محل الشهادة

2019/10/12 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سعد صاحب

توزع جسد ابي الفضل العباس (ع) بين السيوف والرماح والنبال ، وبدات تتساقط تلك الاعضاء الشريفة ، وبات من الصعب جمعها دون وعاء .

بالتساوي توزعت عباس فوك من السيوف / سيف منك حصته راس / سيف منك حصته ايد / سيف منك حصته عين / سيف منك حصته جيد / سيف منك حصته لحمات الجتوف / واللحم اصبح بعد وحده يطيح / جنه مثل اوراق تلعب بيهه ريح / استحت حتى الذياب وظلت تنادي وتصيح / هاي اشلاء الامام / هاي اعضاء

الامام / بربري هذا الفعل كلش قبيح/ لا تسد عينك يغافل زين شوف / شوف مكسورة الخواطر / شوف مجروحه المشاعر / ينوكل لحم البشر يا حيف صاير / والضيوف اسماء

معروفة الضيوف .

استثناء

تشير كل النصوص المعتمد عليها ، الى ان شهداء معركة الطف دفنوا جميعا حول قبر الامام الحسين (ع) الا الحر بن يزيد الرياحي ، والامام العباس (ع) دفن حيث

استشهد .

كلهه ويه حسين مدفونه رجال الطف سويه / انت والحر الرياحي بعيد عنه / هاي ميزه وبيهه للباري قضيه / رادلك وحدك ضريح وراد تصبحلك هوية / حتى كل الناس تعرف انت فارس /ما الك بالكون فد واحد مثيل / ما الك بالكون فد واحد منافس / حتى يعرف قيمتك

كلمن يزورك من بعيد / يلصرت بشفاف كل ثاير نشيد / يل صرت سجه وقطار وعيد وشموع ومحطه / يا شهيد التختلف عن

كل شهيد.

خيمة الشهداء

بعد حرب ضارية مع الاعداء ، تهاوى الامام العباس (ع) متشحا بالدماء مقطع الاوصال ، فترك جسده الشريف في مكان الشهادة ، ولم يحمل الى خيمة

الشهداء .

ينجرح اصبع تشوغ وما تنام / لا جيوش الحاصرت روحك وسط ميدان

واسع / لا طعن بالسيف شايف

لا ضرب فوك اعلى هام / الرسب بالامتحان يلوب حاير / والغدر بيه الزمان يصيح كافر / والخذوا منه الحبيبه

ينوح ما بين الظلام / وانت ما تدري شتصد من

السلاح / مره تتلكه الخناجر / مره تتفاده رمحهم مره تحضنهه السهام / ما يمض بيك الطعن كد الجراح / والجرح فوك الجرح

يصبح مرام .

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