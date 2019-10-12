الكشف عن اعضاء اللجنة التحقيقية في حوادث استهداف المتظاهرين

2019/10/12 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن اعضاء اللجنة التحقيقية في حوادث استهداف المتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "بتوجيه وأشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء {العدل ، الصحة ، الداخلية ، الدفاع} ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن {مجلس القضاء الاعلى ، مجلس النواب ، مفوضية حقوق الانسان ،الأجهزة الامنية والاستخبارية} للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال {7} ايام".



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