الخارجية: ‏العراق يترأس اليوم السبت الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية لمناقشة التوغل التركي في الأراضي السورية

2019/10/12 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور احمد الصحاف، ان العراق سيترأس اليوم السبت الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب

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