محمود الصباغ - القذافي والأسد والشرعية السياسية و إدارة أوباما

2019/10/12 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ في الثالث من آذار- 3 مارس 2011 ، و في خضم الانتفاضة الشعبية في ليبيا، أوضح الرئيس باراك أوباما موقف إدارته من الوضع هناك بقوله: " لقد فقد معمر القذافي شرعية قيادة بلده وعليه أن يرحل"(1).وفي الأشهر التي تلت ذلك, وفي الوقت الذي عبر فيه العالم عن استنكاره للعنف الذي بادرت الدولة في سوريا إلى استخدامه ضد مواطنيها، وصفت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الرئيس بشار الأسد بعبارات مماثلة, فبعد ما تعرضت السف......

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