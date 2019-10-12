سعيد الوجاني - تحليل خطاب الملك بالبرلمان -- Analyse du discourt du Roi au parlement

2019/10/12 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني كعادته السنوية ، افتتح الملك دورة الخريف البرلمانية ، والقى خطابا أعاد به عقرب الساعة الى الوراء ، وذلك عندما دعا الابناك لمنح قروض للشباب العاطل حاملي الشهادات ، حتى يتمكنوا من التشغيل الذاتي ، ومن انشاء مقاولات صغرى ومتوسطة ، تدمجهم في النسيج الاجتماعي ، حتى لا يظلوا عرضة للبطالة المفروضة عليهم .ان مثل هذه المبادرة ، ليست بجديدة ، بل لقد سبق أيام الحسن الثاني ان أعطيت الأوامر للابناك ، لمنح ......

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