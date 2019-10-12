خالد حسن يوسف - يصارعون تركيا على أمنها القومي

2019/10/12 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف الدوائر الرسمية والصحف اليمينية والليبرالية الأمريكية والأوروبية على حدا سواء، إتخذت عنوانين " تركيا تهاجم الحليف الكردي للولايات المتحدة" وأوروبا، إن تلك الهجمات الإعلامية إنعكاس لسياسات الخارجية الأمريكية والأوروبية، حيث بلغ الأمر تقارب أمريكي روسي في مجلس الأمن وعلى مسافة من الموقف الأوروبي، فالمواقف بينهم متارجحة ما بين تفهم لدور التركي في سوريا ثارة، والسخط عليه عند منعطف ما، فماذا هناك يا ......

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