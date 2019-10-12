ماكرون يدعو لإنهاء هجوم تركيا في سوريا خلال اتصال مع ترامب

2019/10/12 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على التواصل الوثيق بشأن حملة تركيا في شمال سوريا.

وأضاف أن ماكرون شدد على الحاجة لمحاولة إنهاء الهجوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة.

وقال قصر الإليزيه في بيان "ستنسق فرنسا والولايات المتحدة عن كثب في الأيام المقبلة".

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