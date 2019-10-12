انفجار مفخخة أمام سجن مركزي يضم معتقلي داعش

2019/10/12 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي، اليوم السبت، أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سجن يضم عناصر تنظيم داعش بحي جويران في الحسكة السورية.

وأوضح بالي أنه بعد انفجار السيارة المفخخة جرى إطلاق نار كثيف بمحيط السجن المركزي بالحسكة، مشيرا إلى أن السجن يضم الآلاف من عناصر داعش الخطرين.

وكان داعش قد تبنى، أمس، تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكوردية، تسبب بمقتل ستة أشخاص بينهم مدنيون.

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