أكثر من 100 مصاب في مهرجان القتال بالعصي بالهند

2019/10/12 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

خلف مهرجان سنوي للعصي في الهند أكثر من 100 مصاب، من بينهم 20 حالتهم حرجة، وفق ما ذكرت صحيفة "نيو إنديان إكسبريس" المحلية.

وأوضح المصدر أن مهرجان "باني" يقام في ولاية آندرا براديش بالهند، ويتم تنظيمه قبل يوم من ختام فعاليات "دوسيرا"، وهو مهرجان هندوسي يستمر 9 أيام.

ورصدت مقاطع فيديو آلاف المحتفلين في المهرجان يتعاركون وهم يحملون عصي طويلة، فيما اشتعلت النيران في عدد من المناطق.

وينظم مهرجان "باني" تكريما لمعبد "مالا ماليسوارا سوامي"، الذي يملكه ويديره سكان قرية نيرانيكي.

وخلال هذا الحدث، يقسم الناس أنفسهم إلى مجموعات، ثم يشرعون في "القتال" باستخدام عصي طويلة وغليظة.

ويعتقد المشاركون أن المجموعة الفائزة في المعركة ستجلب "الرخاء والسعادة" للمنطقة التي يتحدرون منها.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن 300 ألف شخص، معظمهم من الشباب، شاركوا هذا العام في المهرجان.

وسبق لمهرجان "باني" أن خلف عددا من القتلى، مما جعل نشطاء في المجتمع المدني يطالبون بإلغاء هذا الاحتفال بسبب "سمعته العنيفة".

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