الحزب الشيوعي التركي - ارفعوا ايديكم عن سوريا

2019/10/12 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_التركي قبل ما يقارب ال8 سنوات، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة في سوريا، هذه المظاهرات تحولت سريعًا الى انتفاضة ومواجهات مسلحة في بعض المُدن.ثم بتدخل القوى الأجنبية نشبت الحرب الأهلية والاحتلال الامبريالي بقيادة الولايات المتحدة.حينها كانت مخططات الولايات المتحدة الامبريالية قيد التنفيذ.وحكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة ادروغان كانت متحفزة للعب دور اللاعب الأساسي في هذه المُخططات.الولايات المتحدة وح......

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