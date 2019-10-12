2019/10/12 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إرنست_ماندل مجلة النقد الشيوعي: عدد نوفمبر 1978النقد الشيوعي: طرح ليون تروتسكي عشية الحرب العالمية الثانية عددًا من التنبؤات تبين أنها كانت خاطئة.لم تتم استعادة الديمقراطية السوفيتية في الاتحاد السوفياتي من خلال ثورة سياسية، وشهد العالم الرأسمالي مرحلة جديدة من التطور المتسارع، ولم تتقدم الثورة البروليتارية إلا بشكل محتشم ومع نوع من التأخر خارج المراكز الإمبريالية.ألا ينم سوء التقدير من هذا الحجم عن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إرنست ماندل - راهنية التروتسكية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إرنست ماندل - راهنية التروتسكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).