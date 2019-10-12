2019/10/12 | 08:59

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فرض حالة الإنذار القصوى وإيقاف الاجازات للأجهزة الأمنية بالعراق

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فرض حالة الإنذار القصوى وإيقاف الاجازات للأجهزة الأمنية بالعراق

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