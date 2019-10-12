مدرب كروي: فوزان يضمنان للعراق التأهل في التصفيات المزدوجة

2019/10/12 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد مدرب كروي، على أهمية مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم، المقبلة في التصفيات المزدوجة {كأس العالم في قطر 2022} و{كأس آسيا في الصين 2023}.

وقال المدرب سعد عبد الحميد لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الجمعة ان "العراق قد يضمن التأهل بالتصفيات المزدوجة بفوز على كمبوديا وفوز واحد على ايران سواء في مباراة الذهاب او الإياب".



وعد "مباراة العراق امام كمبوديا بسهلة جداً رغم مشقة السفر للمنتخب الوطني"وعن مجريات مباراة العراق وهونغ كونغ انتقد عبد الحميد "خط الدفاع رغم قلة فرص الفريق الخصم على المرمى العراقي" مبينا ان "بناء خط الدفاع للهجمات ضعيف جداً".وأشار الى ان "اللاعب بشار رسن لم يكن خلال المباراة بالمستوى المعروف عنه وكذلك مهند علي لم يكن بالمستوى المطلوب، كما ان استبدال علي عدنان بضرغام اسماعيل لم يكن ضروريا لاسيما وانهما يلعبان بنفس المركز و كنت اتمنى مشاركة علاء عبد الزهرة ومحمد قاسم في اللقاء".ورأى ان "أفضل لاعب في مباراة العراق وهونغ كونغ هو همام طارق الذي أدى ما مطلوب منه".وقيم المدرب الكروي "أداء مدرب المنتخب الوطني كاتانييتش وإدارته للمنتخب في المباراة بنسبة 6 من 10".ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بعد تغلبه الخميس الماضي على ضيفه منتخب هونج كونج 2-0.ووصلت بعثة أسود الرافدين الى كمبوديا للقاء منتخبها الثلاثاء المقبل ضمن ذات التصفيات لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً ايران {متصدر المجموعة} والبحرين.



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