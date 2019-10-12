الاعلان عن أعضاء اللجنة التحقيقية بحوادث استهداف المتظاهرين

2019/10/12 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، عن اعضاء اللجنة التحقيقية في حوادث استهداف المتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان لها، إنه "بتوجيه واشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء العدل والصحة والداخلية والدفاع ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان والأجهزة الامنية والاستخبارية للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال سبعة ايام".

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