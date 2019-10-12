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المالية تنفي قطع رواتب أعضاء مجالس المحافظات


المالية تنفي قطع رواتب أعضاء مجالس المحافظات
2019/10/12 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المالية تنفي قطع رواتب أعضاء مجالس المحافظات

 

يتبع.

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