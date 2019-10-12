2019/10/12 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المالية تنفي قطع رواتب أعضاء مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المالية تنفي قطع رواتب أعضاء مجالس المحافظات
يتبع.
.
.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المالية تنفي قطع رواتب أعضاء مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المالية تنفي قطع رواتب أعضاء مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).