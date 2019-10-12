2019/10/12 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المالية تنفي قطع رواتب أعضاء مجالس المحافظات

يتبع.



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