تعرقل التبادل التجاري بين العراق وسوريا

2019/10/12 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائممقام قضاء "القائم" في محافظة الأنبار أحمد جديان، عن عائق حال دون تبادل دخول الشاحنات العراقية والسورية، عبر ال

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