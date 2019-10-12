2019/10/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن انجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر اَب الماضي.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر اب الماضي تمثلت بمنح قروض البناء في قطعة ارض وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يستأنف منح القروض للمواطنين: تعرف على التفاصيل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يستأنف منح القروض للمواطنين: تعرف على التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).