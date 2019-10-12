بعد ضغط المرجعية.. الحكومة تشكل لجنة تحقيقية تضم 11 جهة عليا في الدولة للتحقيق بالاعتداءات على المتظاهرين

2019/10/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، عن اعضاء اللجنة التحقيقية في حوادث استهداف المتظاهرين.وذكرت القيادة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بتوجيه واشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء العدل والصحة والداخلية والدفاع ونائب قائد العمليات المشتركة […]

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