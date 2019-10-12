بالوثائق.. مطالب أهالي واسط المقدمة إلى الرئاسات الثلاث

2019/10/12 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز مطالب أهالي محافظة واسط المقدمة إلى الرئاسات الثلاث.

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