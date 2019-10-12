2019/10/12 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يعلن تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن أحداث التظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/12 | 09:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يعلن تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن أحداث التظاهرات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يعلن تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن أحداث التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).