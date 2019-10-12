2019/10/12 | 09:38

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المالية تنفي أنباء قطع أو إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات

تأریخ التحریر: : 2019/10/12 9:36

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{بغداد: الفرات نيوز} نفت وزارة المالية، اليوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن قطع أو إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات..



يتبع

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