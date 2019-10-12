عبدالرزاق دحنون - عبد المعين مع الكادحين

2019/10/12 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون البرنامج الذي يقدمه الإعلامي السوري عبد المعين عبد المجيد يحمل اسماً لافتاً "وين ما كنتو تكونو" برعاية جريدة "عنب بلدي" الأسبوعية.يُبثُّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوتيوب كل يوم خميس.ينقُل عبر عدسته الحيَّة أخباراً وقصصاً وملَحاً وطرائفاً عن السوريين في أماكن تواجدهم "وين ما كانوا يكونوا".تراجيديا حيَّة للأسر السورية التي تعيش في مختلف دول العالم بعد رحلة شاقة ومعاناة حقيقية تعجز الكلمات عن وص......

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