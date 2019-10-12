رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفستان جديد

2019/10/12 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت رانيا يوسف بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانا طويلا بنصف كم، ومكشوف الصدر باللون الأسود من الشيفون، ومطرز باللونين الأصفر والأزرق.وتركت رانيا شعرها منسدلًا بطريقة رائعة مع رفع بعض الخصلات التى تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب […]

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