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وفاة أول إنسان "يمشي في الفضاء"


وفاة أول إنسان
2019/10/12 | 09:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-متابعة

رغم الفترة القاسية التي عاشها العالم خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وإبان فترة الحرب الب...

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