2019/10/12 | 09:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
رغم الفترة القاسية التي عاشها العالم خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وإبان فترة الحرب الب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة أول إنسان "يمشي في الفضاء") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
رغم الفترة القاسية التي عاشها العالم خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وإبان فترة الحرب الب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة أول إنسان "يمشي في الفضاء") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة أول إنسان "يمشي في الفضاء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).