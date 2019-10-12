استجابة للمرجعية العليا.. رئيس الوزراء يعلن تشكيل لجنة تحقيقية عليا لإحالة المتسببين باحداث التظاهرات على القضاء مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم

2019/10/12 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم السبت، بياناً أعلن فيه تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوصول لإحالة المتسببين على القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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