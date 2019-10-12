قد تنهي الحرب بينهما.. الولايات المتحدة والصين تتوصلان لصفقات تجارية جزئية

2019/10/12 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى صفقات تجارية جزئية، قد تنهي الحرب التجارية بينهما.

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