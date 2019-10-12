محافظ نينوى: 12 الف وحدة سكنية سيتم بناؤها لمعالجة ازمة السكن

2019/10/12 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم السبت، ان حصة المحافظة من الـ 100 الف وحدة سكنية التي خصصها مجلس الوزراء لمعالجة ازمة السكن ستكون 12 الف وحدة سكنية سيتم بناؤها في مدن المحافظة.

وذكر مكتب المرعيد في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه خلال زيارته لمقر الجمعية التعاونية في المحافظة اشار الى ان "هناك دراسات تجريها دوائر البلدية والتخطيط العمراني في نينوى لبناء تلك الوحدات بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية".

ولفت المرعيد الى انه "رغم الاحداث التي شهدتها نينوى الا انها ما تزال تحافظ على جماليتها ومدنيتها لعدم وجود تجاوزات كبيرة او عشوائيات سكنية في مدنها حيث سيتم بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة لاستيعاب المواطنين الذين يعانون من مشكلة السكن".

واكد على ان "ازمة السكن سيتم معالجتها بالتعاون مع الجمعيات التعاونية التي توفر خدمات جليلة للمواطنين وتسهم في مساعدة الحكومة المحلية للنهوض في الوضع الذي تعيشه نينوى والذي يسير نحول الافضل بعد تضافر جهود جميع ابنائها ومؤسساتها الحكومية والساندة".

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