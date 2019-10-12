ظریف يعرض التوسط بين سوريا وتركيا

2019/10/12 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

عرض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظریف، اليوم السبت، الوساطة بين الحكومتين السورية والتركية، معربا عن ثقة بأن أمن تركيا لن يتحقق بغزو سوريا.

وقال ظریف في حوار خاص أجرته معه قناة "تي آر تي" التركية: "قبل ست سنوات عندما أصبحت وزيرا للخارجية، مشيت على ضفاف نهر الشرق مع وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو، وطرحت عليه خطة للسلام.



في خطتي، دعوت إلى وقف فوري لإطلاق النار وعقد مفاوضات داخلية وإجراء انتخابات في سوريا".

وأضاف: "الآن أعتقد أيضا أن هناك حاجة إلى مفاوضات داخلية ودستور جديد في سوريا.



يجب أن نستعد للانتخابات السورية المقبلة عام 2021...



وفي رأيي، من المهم شرح الدستور السوري في المرحلة الأولى".

يشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تباشر اللجنة الدستورية المشتركة من المعارضة والحكومة والقوى المدنية عملها في أقرب وقت على إعداد دستور جديد للبلاد.

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