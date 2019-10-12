"فولكس فاغن" تعدل Golf الأسطورية

2019/10/12 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تختبر شركة "فولكس فاغن" حاليا أحدث نموذج من سيارات Golf التي يعشقها الملايين حول العالم.

وبالنظر للصور التي نشرتها "فولكس فاغن" على موقعها مؤخرا، يمكننا أن نلاحظ أن Golf أصبحت مختلفة بشكل كبير، وحصلت على هيكل أكثر انسيابية، ومصابيح LED عصرية وفريدة التصميم.أما قمرة هذه السيارة فستحصل على واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة كبيرة تعمل باللمس، تمتد على طول نصفها الأيسر، وستزود بمقود رياضي عليه أزرار للتحكم بأنظمة السرعة وأنظمة المولتيميديا.وتبعا للتسريبات فقد بنيت Golf الجديدة على منصات MQB المعدلة، وأصبحت أعرض شكلا ولكن أخف وزنا من نماذج Golf السابقة، وحصلت على مقصورة تتسع لـ 5 ركاب، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 400 ليتر.ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في السوق الأوروبية بمحركات بنزين بسعة 1.5 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.



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