عبدالجبار الرفاعي - الأشاعرة الجدد و#علم_الكلام_الجديد

2019/10/12 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجبار_الرفاعي "الأشاعرةُ الجدد" ، جامعيون مسلمون، أكثرهم ممن أصاب تكوينًا أكاديميًا حديثًا في الفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع، وأتقنوا أكثرَ من لغة غربية، لكنهم يحاولون تقويلَ مؤسس الأشعرية أبو الحسن الأشعري 260هـ - 324هـ مالم يقله، عبر تأويلات لا يريدها هو لمقولة "الكسب" وغيرها من مقولاته ومعتقداته الأخرى، مثل كون حقيقة الكلام الإلهي قديمة بقدم الذات وإن كانت حادثة مخلوقة بالألفاظ.ولا يخضعون أية مقولة اعتقاد......

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