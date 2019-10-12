سانا: واشنطن تنقل 80 من عناصر داعش الأجانب من سوريا إلى داخل العراق

2019/10/12 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قالت وكالة الانباء السورية "سانا"، السبت (12 تشرين الأول 2019)، إن القوات الأمريكية قامت بنقل 80 عنصراً من عناصر داعش الأجانب، من داخل سوريا إلى العراق.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية السورية، نقلاً عن مراسلها، إن "قوات الاحتلال" قامت بـ "نقل 80 معتقلاً من أجانب داعش الإرهابي، من سجن الشدادي، بريف الحسكة الجنوبي، الى داخل العراق".

ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات عسكرية تجريها القوات المسلحة التركية في عدد من المناطق السورية، المحاذية لأراضيها، في عملية مفاجئة لقيت رفضاً دولياً، وسيعقد من أجلها وزراء خارجية العرب، جلسة طارئة، يترأسها العراق.

وأظهرت صور بثتها وسائل اعلام سورية، يوم الجمعة (11 تشرين الأول 2019)، هروب عدد من سجناء تنظيم داعش، فيما زعمت أنه "سجن خاص بعناصر التنظيم، تعرض للقصف من قبل القوات التركية".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد وجه، الجمعة (11 تشرين الأول 2019)، وكيل وزير الهجرة والمهجرين، ببناء مجمع سكني لاستقبال نازحي مخيم الهول السوري، بالتزامن مع توجيه شرطة الحدود بمسك الحدود، والحرص على عدم تسرب الإرهابيين منها.

بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار بابكئي، السبت (12 تشرين الأول 2019) استئناف المفاوضات والحوارات بين بغداد وأربيل بعد توقفها بسبب التظاهرات الأخيرة.





وقال بابكئي في حديث لـ (بغداد ال

بغداد اليوم - بغداد

توعد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، السبت (12 تشرين الأول 2019)، بتقديم المعتدين على المتظاهرين، الى العدالة ’’مهما كانت مواقعهم’’ استجابة لمطالب المرجعية.

وذكر رئيس

بغداد اليوم-بغداد

نفت وزارة الخارجية الباكستانية ما أشيع من تقارير عن طلب السعودية من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التوسط بين الرياض وطهران للتسوية، أو نقل أي رسالة إلى القيادة الإيرانية.

وأكدت الخارجية الباكستانية أمس الجمعة، أنه لا أساس

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