تيار الكفاح العمالى - مصر - تحديث:مقالات صديقه.فرنسا:ماكرون ولوبان: عدوان للعمال“جريدة النضال العمالى“

2019/10/12 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر افتتاحية نشرة الشركات:باريس-العدد-2671..مستفيدا من الهجوم الذي حصل في مقر الشرطة في باريس والنقاش حول الهجرة في البرلمان، عاود حزب التجمع الوطني في التهويل بشأن المسألة الأمني وربطها الخاطئ بالمسلمين وبالمهاجرين.من الجبهة الوطنية إلى التجمع الوطني، من الأب لوبان إلى الابنة لوبان، لا شيء يتغير.كل المشاكل هي دائمًا بسبب الأجنبي والمهاجر والمسلم.ولا يوجهون أبداً التهم إلى أرباب العمل الكبار ف......

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