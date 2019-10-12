غسان صابور - اعتداء... صارخ... وحشي...

2019/10/12 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور مدينة القامشلي وضواحيها بالشمال السوري..ضحية الاعتداء التركي...مدفعية ثقيلة..صواريخ..وقصف جوي..بلا هوادة...والرعب والفظاعة التركية..والعنف المجاني..يجتاح هذه المدينة السورية..أطفالها..شيوخها..نساؤها..كامل سكانها..لا يعرفون كيف يتجنبون الموت والهول العثماني...أردوغان؟...أردوغان قرر محو المدينة وسكانها..وأكرادها..لأن أردوغان يريد محو كل ما ليس عثماني..وإعادة بناء أمبراطوريته الدونك......

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