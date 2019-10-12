بسبب هجمات أرامكو.. السعودية تخسر ملياري دولار من إنتاجها النفطي

2019/10/12 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع "ميدل إيست آي" بأن السعودية خسرت نحو ملياري دولار من إنتاج النفط الخام في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشآتها النفطية الشهر الماضي.

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