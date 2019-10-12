عقارات الدولة تباشر بتهيئة قطع الأراضي لتوزيعها على المواطنين

2019/10/12 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، عن مباشرة دائرة عقارات الدولة بتهيئة قطع الأراضي لتوزيعها على المواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بتوجيه مباشر من قبل وزير المالية فؤاد حسين باشرت دائرة عقارات الدولة وضمن الخطة المعدة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء بتهيئة العديد من قطع الاراضي".

وأضافت أن " ٤٠٠٠ قطعة ارض جاهزة للتوزيع في محافظة البصرة كذلك ٨٥٠٠ قطعة في محافظة واسط وما يقارب ٢٣ الف دونم في محافظة الانبار وما يقارب ١٢٥٠ قطعة في محافظة ديالى وما يقارب ١٠ الاف دونم في منطقة الحسينية الزهور وأبو غريب وتاجي واللطيفية والنهروان والعمل جاري في انجاز وتهيئة جميع الاراضي الصالحة للتوزيع في جميع المحافظات".

وأكدت الوزارة، ان "وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة جاهزة لإيصال الخدمات لتلك الاراضي لتكون مخدومة وجاهزة للسكن".

وتابعت أن "دائرة عقارات الدولة انجزت الدائرة بيع المئات من المجمعات السكنية الى شاغليها في جميع المحافظات كذلك سعت في اصدار قرار من مجلس الوزراء بصدد تقسيط اثمان تلك المجمعات على مدى ٣٥ سنة من اجل حل ازمة السكن وعملت الدائرة على توفير وتوزيع قطع اراضي للطواقم الجوية بحدود ١٤٠٠ قطعة ارض متميزة".

وأوضحت الوزارة، أن "الدائرة عملت على تهيئة الاراضي المشيد عليها مشروع بسماية السكني ونقل ملكيتها بدون ثمن لغرض تقليل تكاليف بيع الشقق للمستفيدين اضافة الى تهيئة الاراضي للمشاريع السكنية الاستثمارية والتي تنفذ من قبل دائرة الاسكان وبدون بدل والعمل جارِ ومستمر بصدد تهيئة الاراضي لغرض توزيعها على الشهداء من قواتنا الامنية والحشد الشعبي وفق قرار مجلس الوزراء المرقم ١٦٨ ".

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